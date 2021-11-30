Dİyarbakır'ın Ergani ilçesinde Yenişehir Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana gelen olayda, oturdukları evin balkon korkuluklarına çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.

Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere haber verdi. Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası çocuğu korkuluklardan aldı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.