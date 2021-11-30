Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da 1, Erzurum ve Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 7 derece kaydedildi.

Havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın aralıklı kuvvetli ve tam fırtına (60-110 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Ağrı'da 16, Tunceli'de 14, Erzurum'da 13, Erzincan'da 12, Kars ile Iğdır'da 10 ve Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınaya karşı uyarı

Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına beklenen bölgede meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış ilçesinde de besicilik yapan vatandaşlar, karlar arasında hayvanlarına yem taşıdı.