Kentte dün başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli rüzgarın etkisiyle Taşkesti beldesi Çağşak Köyü'ndeki caminin minaresi yıkıldı.

Minarenin yıkılması sonucu caminin çatısı ile imamın evi zarar gördü.

Köy sakinlerinden Sabahattin Kolburan, minarenin kuvvetli rüzgara dayanamadığını söyleyerek, "Bir anda yıkıldı, biz bile fark edemedik. Rüzgar burada çok etkili oldu." dedi.