Düzce de kuvvetli rüzgarın etkisinde kaldı. Şehrin çeşitli noktalarında ağaçların devrilmesine neden olan rüzgarda ilginç görüntüler oluştu. Kentin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya mağazası, teşhir için 3 çeşit beyaz eşyasını mağaza önüne çıkardı. Kuvvetli rüzgara kapılan bir çamaşır makinesi, altındaki tekerlekli tablanın da etkisiyle hareket etmeye başladı.

Yürüyen çamaşır makinesi

Beyaz eşya mağazasının yanındaki esnaf tarafından fark edilen çamaşır makinesini durdurmak için esnaf dükkanlarından çıktı. Kısa süre içinde durdurulan çamaşır makinesini yine esnaf mağazaya teslim etti.

[Fotoğraf: İHA]

"Önemli olan bir insana zarar vermemesi"

Mağaza çalışanı Ramazan Dursun, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle mağaza önüne çıkardığımız beyaz eşyalar hareketlenmeye başladı. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşlarımız peşinden koşarak canla başla makineyi yakaladılar. Çevreye zarar vermeden tuttular. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların duyarlı olmalarını diliyorum. Ben makinenin hareket ettiğini göremedim. İçeride müşterilerle ilgileniyordum. Tehlikeyi bu şekilde engellediler. Herhangi bir hasar oluşmadı çok şükür. Ürün önemli değil, yenisi gelir. Önemli olan bir insana zarar vermemesiydi" diye konuştu.

O anlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.