Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim’ kursuna binlerce polis katıldı.

Eğitimde, kursiyerlere profesyonel motosiklet sürüşü, asayiş olaylarına müdahale, motosiklet üzerinden acil iniş ve binişler öğretiliyor.

İlk olarak sürüş eğitimin verildiği kursta yunus polisleri, zorlu koşullarla sürekli teste tabi tutuluyor. Kursiyerler, sporla başladıkları güne, parkur eğitimleriyle devam ediyor. Eğitim, ileri sürüş ve silah eğitimleriyle de destekleniyor.

Elemelerden geçen binlerce polis arasından kursa 3’ü kadın, 17 personel katılmaya hak kazandı.

Suç oranı yüzde 50 düştü

Yunus timleri, suç önleme açısından önem taşıyor. Kentteki asayiş olaylarının azalmasına katkı sağlayan yunus timleri, 7/24 sık sık devriye geziyor.

Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçesinde, ayrıca, geçen aylara oranla sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığıyla kapkaç olaylarında yüzde 50 düşüş olduğu bildirildi.

İleriki günlerde mezun olacak 17 personel ile kentte görevli motosikletli yunus sayısı, 5’i kadın olmak üzere 104 personele çıkacak.