Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yaklaşık 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, araçlarının farlarını açıp, mesafelerini koruyarak yollarda ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımını da aksattı.
Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır- Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. Bilet değişimi yapmak isteyen yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu.
Etiketler: Diyarbakır Hava Durumu
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