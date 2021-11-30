Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt'ta inşaat bekçiliği yapan yaşlı adam, asansör boşluğunda ölü bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bekçiyi bulunduğu yerden güçlükle çıkarırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah inşaata çalışmaya giden işçiler, akşam bekçiliği yapan 63 yaşındaki Sebahattin Çelik'i asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu.
İşçiler, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk incelemenin ardından Çelik'in yüksekten düşme şüphesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Asansör boşluğunda ölü bulunan inşaat bekçisinin cenazesi, savcının incelemesinden ardından düştüğü boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İş Kazaları İstanbul
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