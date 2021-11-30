Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi infaz koruma memuru gözaltına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında bir infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen infaz koruma memuru H.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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