Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.
Düziçi ilçesinde, Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, Söğütlügöl köyünde tarla sürmeye gittiğini belirterek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün ikametine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü park halinde buldu.
İncelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber gittiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında, Göl'ün cesedine ulaşıldı.
Etiketler: Osmaniye
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