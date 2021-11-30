Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ''Amadeus'' balesi sanatseverlerle buluşacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sahneleyecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yapılan açıklamada, "Amadeus" balesi, 2 Aralıkta saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer yapacak.
Koreografisi, hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye koyacak.
Eserde başlıca rolleri Yuji Ray Shimizu, Yukiko Ito, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Önder Acar, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaşacak.
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