Trabzon'da yaşayan Alper Karaağaçlı, 8 yaşındayken babası sayesinde tanışmış ut ile.

Alper Karaağaçlı, "Kendisi yönlendirdi beni öyle devam ettik herhangi bir eğitim filan almadım kendi kendime geliştirmeye çalıştım bu sazı. Ud sanatkârı kıymetli hocam Fethi Barut'u tanıdım onun da bana bu konularda çok destekleri oldu" açıklamasını" yaptı.

Trabzon Limanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Karağaçlı, 30 yıldır ut çalıyor. Ve çaldığı eserler de sosyal medyadan sıkça paylaşıyor. Öyle ki başarısı sınırları aştı.

Alper Karaağaçlı kendini zamanla iyice geliştirip udu ustalıkla çalar hale geldi. İnternette paylaştığı videoları Amerika'daki bir üniversitede müzik dersi veren profesörün dikkatini çekti.

New York'ta yaşayan Türk asıllı profesör Adem Merter Birson, videolarının ardından Karaağaçlı ile iletişime geçti.

Başarısı sınırları aştı

Türkiye'ye gelip Karaağaçlı ile tanışan profesör, Amerika'ya döndükten sonra da üniversitedeki öğrencilerine ut sanatçısının eserlerini örnek olarak dinletmeye başladı.

Duygularını kelimelerle tarif edemeyeceğini söyleyen Karaağaçlı, "Bunu ben sözlerle beraber tarif edemem çok farklı bir duygu. İyi ki bu bağlantılarımız olmuş öyle bir arkadaşımı tanıdım, Adem'i, bu konuda bayağı bir ilgi alaka gösterdi bana sağ olsun çok mutlu oldum" diyor.

Alpar Karaağaçlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir ut sanatçısı olmak istiyor.

Haber: Ahmet Can

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Şeyda Şahin