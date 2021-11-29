DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesini anlatan eser, 1 ve 4 Aralık'ta saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

1930'lar Amerika'sından bir halk kahramanı olarak görülen, polislerin ise halk düşmanı olarak aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıyan müzikal, caz ve bing bang, rock and roll, çarliston ve twist dansları ile seyirciyle buluşuyor.

Temsiller, salgın önlemlerinin tamamı uygulanarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.