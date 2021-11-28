Gerçekliği, acıyı, mücadeleyi, heykellerine yansıtmış usta bir isimdi Tankut Öktem. Efelerden ozanlara, maden işçilerine kadar pek çok değeri heykelleriyle yaşattı.

Taşın, bronzun usta sanatçısı Tankut Öktem'in bir ömre sığdırdığı eserleri, “Kristal Çağ Kapılarında” adıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Tankut Öktem'in eserleri, AKM'nin çok amaçlı salonunda sanatseverlerle buluşturuldu.

Büyük ilgi görüyor

Yüksek mimar ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan, sergiyle ilgili şunları söylüyor:

"Bütün Tankut Öktem'e ait var olan evraklar, fotoğraflar hatta harika çocuk seçildiği dönemlere ait heykeller, resimlerin birlikteliğiyle burada izleyicisiyle tanışıyor. Tankut Öktem harika çocuk seçildiği yıllardan Seul Olimpiyatlarında dünyanın yaşayan en iyi 10 heykeltraşı arasına seçilerek, Seul Olimpiyat binası önüne yerleştirilen sevgi heykeline kadar kendisi anlatılıyor, tanıtılıyor."

AKM'nin açılış sergileri kapsamında 29 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan sergi yoğun ilgi gördü.

Yüksek mimar ve heykeltraş Oylum Öktem İşözen de Tankut Öktem'in popüler kültürün dilini çok da kullanmayan bir sanatçı olduğunu ifade ederek, "Eserlerinin ardında dahi ismini aradığınızda biraz zor bulursunuz. Dolayısıyla bu sergiler onun eserlerini retrospektifi anlamında bir bütün halinde gördüğümüzde hepsinin bir sanatçıya ait olduğu şaşkınlığını da duygusunu da yaratıyor izleyende." dedi.