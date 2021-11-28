Kurumsal iletişim uzmanı ve fotoğrafçı Hilal Korucu'nun, pandemide İstanbul'u ve yaşanılan süreçleri anlattığı 70 fotoğraf karesi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere sunuldu.

Sergide, pandemi süresindeki İstanbul sokakları, sağlık çalışanları ve pandemide yaşanan günlük hayatın fotoğrafları bulunuyor.

En çok etkilendiği fotoğrafların mezarlık fotoğrafları olduğunu söyleyen Hilal Korucu, "Beni en çok etkileyen fotoğraf kareleri, mezarlıkta gasilhanede olan fotoğraflardı. Orada ölümün gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Mezarlıkta dolaşırken henüz toprağı kurumamış merhumların vefatları. Issız ve kimsesiz ölümler, yani hiçbir zaman böyle değildi. En azından yakınlarımızı uğurlayabiliyorduk. Yoğun bakımda da çok etkilendim. Zaten bende yoğun bakımda da sağlıkçılar gibi tedbirlerimi alıp çekimlerimi yaptım. O süreçte, o maske ve elbiselerin içinde ne kadar zorlu bir süreci yönettiklerini anladım. Hakikaten sağlıkçılara çok şey borçluyuz" dedi.