Şanlıurfa'da Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu Karahantepe, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. 11 bin yıllık olduğu değerlendirilen ören yerinin ilerleyen dönemde daha fazla ilgi göreceği tahmin ediliyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, bölgede üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu yüzden Karahantepe'ye destek verme kararı aldıklarını anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bölgede turizme yönelik fiziki yatırımların desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Göbeklitepe bizim en başta destek verdiğimiz tarihi yapılardan biri. Göbeklitepe gibi değeri olan, şu an üzerinde çalışma yapılan Karahantepe için de çalışmalara başladık. Karahantepe'ye GAP idaresi olarak kazı evi ve karşılama merkezi yapıyoruz. Hem gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderme hem de alanla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı modern bir mekanın oluşumuna destek vereceğiz."

"Saha çalışmaları tamamlandı"

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ören yerinin öneminin her kesim tarafından anlaşıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Karşılama merkezinin bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yapılacağını anlatan Karul, "Çevre dostu bir karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak. Peyzaj ve alan düzenlemeleri de bu şekilde yapılacak. Şu an sahadaki etüt çalışmaları tamamlandı. İnsanlık tarihinin gözler önüne konulabileceği sergi alanları da bu merkezde olacak. Çok özel ve güzel, yeni yapılarla Karahantepe en kısa sürede ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Çalışmaların 2 yıla kadar tamamlanması öngörülüyor. Karahantepe şimdiden ziyaretçi ilgisi ve potansiyeliyle Türkiye'de en çok dikkati çeken kazı alanlarının başında geliyor" dedi.