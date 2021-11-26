Takvimler 1826’yı gösteriyordu.

2. Mahmut orduda değişiklikler yapmış, ‘Asakir-i Mansure-i Muhammediye’ adıyla yeni bir ordu kurmuştu.

Sadece ordu değil müzik alanına da reform yapan 2. Mahmut, Avrupa’dan sanatçılar getirmeye başladı.

[Fotoğraf:MSB]

Ordunun tören ve yürüyüş eğitimlerinden, kıyafetlerine ve kullanılan enstrümanlara kadar birçok alanda değişiklik yapıldı ve yeni bir müzik kurumu kuruldu.

‘Mızıka-i Hümayun’ adıyla kurulan bandonun başına, 28 yıl görev yapacak İtalyan besteci ve orkestra şefi Giuseppe Donizetti getirildi. Guatelli, D'Arenda, Pisani gibi değerli şefler de bando da görev aldı.

[Fotoğraf: MSB]

İstiklal Marşı bestecisi Osman Zeki ÜNGÖR bandonun başında

İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte, orkestranın yönetimine ilk Türk Orkestra şefi olan Saffet Atabinen getirildi.

Daha sonra İstiklal Marşı bestecisi Osman Zeki Üngör gibi birçok değerli müzisyenlerde orkestra şefliği görevi yürüttü.

Zeki Üngör’ün ardından bandonun yönetimine sırasıyla Veli Kanık ve Albay İhsan Servet Künçer geçti.

[Fotoğraf: MSB]

1917’de ilk yurt dışı konseri verilmeye başladı

Osman Zeki Üngör yönetimindeki orkestra 1917’de ilk yurt dışı konserleri için turneye çıktı.

Sofya, Berlin, Dresten, Münih, Viyana ve Budapeşte gibi şehirlerde Türk bandosunun sesi yankılandı.

Cumhuriyetin kuruluşuna rastlayan günlerde bando dünyanın en iyi müzikal ekiplerinden biri haline geldi.

[Fotoğraf: MSB]

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mızıka-i Hümayun 1924 yılında Ankara'ya getirildi.

Zamanla Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanan bando ‘Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti’ adını aldı.

Günümüzde Armoni Mızıkası Komutanlığı, adıyla görevlerini sürdüren komutanlık, Türkiye’nin en eski ve en köklü çok sesli müzik kurumu.

Armoni Mızıkası Komutanlığı, günümüzde katıldıkları törenler ve müzikal etkinliklerle çok sesli müziğin yayılmasına önemli katkı sağlıyor.

[Grafik: TRT Haber/ M.Furkan Terzi]

TÜRKAY ve Moral Ekibi

Kurumun bünyesinde iki farklı orkestra da yer alıyor.

Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) ve Moral Ekibinin görevleri de birbirinden biraz farklı.

Caz ve hafif müziğin seçkin eserlerini çeşitli seçkin topluluk ve sanatçılarla icra eden TÜRKAY orkestrası, katıldıkları yurtiçi görevlerinde komutanlığın tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca vatani görevini yapan müzisyen erbaş ve erlerden oluşturulmuş moral ekibi de askeri birliklerdeki personellere moral konserleri veriyor.

Hem ülkemizde hem de uluslararası alanda Çağdaş Türk Müziğinin tanıtılmasına ve gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayan komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müzikal yönünü tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

[Grafik: TRT Haber/ M.Furkan Terzi]