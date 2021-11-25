Filmin senaryosunun 3 yıl önce yazıldığını ancak pandemi nedeniyle çekimleri ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden yapımcı Cüneyt Şentürk," `Külahıma Anlat' projesi, eşimin yazmış olduğu bir senaryo. Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç ve benim üstlendiğim, aynı zamanda yapımcılığını da yapacağım bir proje. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Projemiz, dondurmayla hayatını geçindiren bir ailenin trajikomik hikayesi. Burada aşk hikayesi de var. Startımızı 30 Kasım gününden itibaren vereceğiz" dedi.

Kültürel değerler beyaz perdeye yansıyacak

Nisan ayında gösterime girmesi planlanan filmin senaryosu hakkında da bilgi veren yapımcı Cüneyt Şentürk, "Kahramanmaraş'ın tüm kültürel örf adetlerini en uygun şekilde beyaz perde de tanıtacağız inşallah" dedi.