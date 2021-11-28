Klasik Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Bestekar Münir Nurettin Selçuk, vefatının 40'ıncı yılında İstanbul'da anıldı.

Müzikseverlerce Zeytinburnu'daki Dede Efendi Evi'nde "40 Yılın Ardından Münir Nurettin Selçuk" etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar arasında ünlü bestekarın torunu Nükhet Sirel de vardı. Sirel, dedesinin çeşitli eşyalarını Dede Efendi Evi'ne teslim etti.

"Onun bir parçası olacağı için çok mutluyum”

Sirel, "Bunların arasında meşhur tambur var. Kaftanlar var. Kaftanlar İran Şahı tarafından hediye edilmiş. Kendi kullandığı papyonları, evrakları ve resimleri var. Bütün bunların burada en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Çünkü Dede Efendi Evi, klasik Türk sanat müziğinin bir müzesi bir kültürü haline gelmekte. Onun bir parçası olacağı için çok mutluyum” dedi.

Münir Nurettin Selçuk'un onarılan tamburu Dede Efendi Evi'nde sergilenecek.

Münir Nurettin Selçuk Türk müzik tarihinde, Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş döneminin en önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

Anma programında ünlü bestekarın eserlerinin seslendirildiği konser de verildi.

