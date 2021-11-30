Kırklareli’nin Vize ilçesinde yaşayan E.Ç. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "yüzde 60 akıl hastası olduğu, ormanlık alanda annesini ve kız kardeşini kafasından vurarak öldürdüğü" ihbarında bulundu.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın asılsız olduğunu tespit eden jandarma ekipleri E.Ç.'yi köy meydanında yakaladı.

Para cezası uygulandı

Alkollü olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan E.Ç.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, COVİD-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

E.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.