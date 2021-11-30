Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da terör operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.
Batman’da, TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Çalışmada, il merkezinde terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik 27 Kasım'da "Şehit Birol Öztekin-3" operasyonu düzenlendi.
Şüphelilerden biri tutuklandı
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve basılı materyal ele geçirildi.
Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Batman PKK/KCK Terörle Mücadele
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