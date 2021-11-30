Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde de aksama yaşanıyor.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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