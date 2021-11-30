İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamıyor.

Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.

Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemiyor.