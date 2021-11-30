Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur ve tren seferlerine "fırtına" engel oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferlerine başlanamıyor, İZBAN'da da seferler aksıyor.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamıyor.
Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.
Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemiyor.
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