Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın karla karışık yağmurlu olacağını açıkladı.

Yağışlar, Bitlis ve Muş'un batısında akşam saatlerinde kuvvetini artıracak.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

Hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın, Hakkari'de 17, Van'da 15, Muş ve Bitlis'te 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde çok kuvvetli rüzgar bekleniyor

Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, akşam saatlerinde ise hızı 70-100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına bekleniyor.

Bu nedenle, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.