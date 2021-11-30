Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 07:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 07.09'da 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021
Ege Denizi'nde saat 07.00'de Urla açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Gül Benli aktardı.https://t.co/v9FAJ7kgMR pic.twitter.com/7hBSyDJw8X
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi İzmir
Sıradaki Haber
Devrilen duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz