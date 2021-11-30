Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 06:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devrilen duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında çalışan Serkan Duran, rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı.
Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastanenin sağlık personeline haber verdi.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Duran, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Fırtına
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