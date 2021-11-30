Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 05:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeki panelvan yandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Hacı Kadın Mahallesi Hızırbey Cami Sokak'ta park halinde bulunan panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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