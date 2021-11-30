Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 04:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık yaparken yakaladıkları kişiyi darbettiler
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, bahçedeki köpeğin havlaması sonucu yakalandı. Vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde köpek havlama sesi duyan vatandaşlar çevreyi kontrol etmek için evlerinden çıktı.
Müstakil evin bahçe duvarından bir kişinin atladığını gören vatandaşlar, söz konusu kişiyi kaçmak isteği sırada yakaladı. Bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken şüpheli darp edildi.
Olay yerine gelen ekiplere teslim edilen şüpheli T.M'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
Etiketler: Hırsızlık
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