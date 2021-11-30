İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler, saat 06.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'ne girdi.

Narkotik polisleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslere girerek arama yaptı. Çevik kuvvet ve yunus polisleri de mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Adreslere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.