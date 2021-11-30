Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 131 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde 131 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.
Bunun üzerine 2 iş yerinde arama yapan ekipler, 131 şişe ve 5'er litrelik 3 bidon sahte içki, 61 uyarıcı ürün ve 50 fişek buldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Van
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