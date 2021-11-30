Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine 2 iş yerinde arama yapan ekipler, 131 şişe ve 5'er litrelik 3 bidon sahte içki, 61 uyarıcı ürün ve 50 fişek buldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.