Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturması: 25 gözaltı kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavda sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturmada 25 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı FETÖ
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