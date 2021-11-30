Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
Son Haberler
- 10:49
- 10:46
- 10:42
- 10:43
- 10:38
Sıradaki Haber
Mersin'de ''Amadeus'' balesi sanatseverlerle buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz