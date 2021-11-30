Merkez Mahallesi Afacan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı şiddetli fırtınada büyük gürültü ile havalandı.

Bir süre sürüklenen çatının önemli bölümü binanın üzerinden sarktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye yolu kapatarak araçları buradan tahliye etti.

Çatıya çıkan itfaiye erleri beline halat bağlayarak yola doğru sarkan çatıyı motorlu testere ile keserek kısmen parçalamaya çalıştı.

Yağmur ve fırtınada yaklaşık 1 saat çalışan itfaiye erleri, binanın üzerinden sarkan büyük parça sonunda kesilerek kontrollü olarak yola düşürülürken herkes rahat bir soluk aldı.

Binanın üst katında oturan Hilal Akan, fırtınanın şiddetini arttırması ile birlikte çok büyük bir gürültü ile irkildiklerini söyleyerek, çatı savrulurken havadan tozlar döküldü, yola düşse büyük facia olabilirdi" dedi.