Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde fırtınanın yaraları sarılıyor. Valilik fırtınanın neden olduğu 133 olaya müdahalede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle Kocaeli’nde saat 01.30 itibarıyla 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana gelmiştir" dendi.
Kentte 11 tekne battı
Fırtınanın neden olduğu olaylarda 1 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.
Kentte fırtınada toplam 11 teknenin battığı ve 7 teknenin karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği kaydedildi.
Etiketler: Fırtına Kocaeli Meteoroloji
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