Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle Kocaeli’nde saat 01.30 itibarıyla 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana gelmiştir" dendi.

Kentte 11 tekne battı

Fırtınanın neden olduğu olaylarda 1 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

Kentte fırtınada toplam 11 teknenin battığı ve 7 teknenin karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği kaydedildi.