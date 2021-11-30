Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtına nedeniyle gemiler Samsun'da bekletiliyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle gemiler Samsun açıklarında bekletiliyor.
Samsun'da, fırtınaya dayanamacak olan küçük gemiler, daha önceden belirlenerek Samsun Limanı açıklarında bekletiliyor.
Samsun Liman Başkan Vekili Hasan Özer, Karadeniz'deki kötü hava şartları nedeniyle gerekli tedbirleri uygulamaya koyduklarını söyledi.
Gelen taleplerin dışında riskli gördükleri, fırtına ve rüzgara dayanamayacak gemilerin Samsun Port açıklarına ve kapalı alana alındığını anlatan Özer, "Yeşilyurt, Eti Bakır ve Toros iskelelerindeki gemiler demir sahasına alınıyor. Fırtınaya dayanamayacak küçük gemiler önceden tespit ediliyor. Ardından ekiplerimizin gözetiminde demir sahasına çekiliyor" dedi.
Etiketler: Fırtına Gemi Karadeniz Bölgesi Samsun
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