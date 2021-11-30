Samsun'da, fırtınaya dayanamacak olan küçük gemiler, daha önceden belirlenerek Samsun Limanı açıklarında bekletiliyor.

Samsun Liman Başkan Vekili Hasan Özer, Karadeniz'deki kötü hava şartları nedeniyle gerekli tedbirleri uygulamaya koyduklarını söyledi.

Gelen taleplerin dışında riskli gördükleri, fırtına ve rüzgara dayanamayacak gemilerin Samsun Port açıklarına ve kapalı alana alındığını anlatan Özer, "Yeşilyurt, Eti Bakır ve Toros iskelelerindeki gemiler demir sahasına alınıyor. Fırtınaya dayanamayacak küçük gemiler önceden tespit ediliyor. Ardından ekiplerimizin gözetiminde demir sahasına çekiliyor" dedi.