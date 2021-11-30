Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünün sağanak yağmur, şiddetli lodos ve fırtına uyarısı verdiği şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, uyarıların ardından sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur nedeniyle ilçenin bazı bölgelerindeki caddelerde su birikintileri oluştu.

Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nın bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Kısa süreli sağanak yağmurda bir anda suyla dolan caddelerden geçmek durumunda kalan araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Fırtına tatili

Bu arada, Tekirdağ'da şiddetli lodos, fırtına ve sağanak yağmur tehlikesi nedeniyle Valilik okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.