Ayvalık'ta dün akşam başlayan fırtına yer yer hızını artırarak devam ediyor.

Özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlandığı Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili'nin yanı sıra Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan köprünün kıyılarında etkili olan fırtına yüzünden 4 tekne alabora oldu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri, çatıları uçma tehlikesi olan metruk evlere yönelik çalışma başlattı.

İlçede fırtınanın yarın öğleye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fırtına İzmir'de de etkili oldu

Aynı zamanda İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Ayrıca vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi de sular altında kaldı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

Marmara bölgesi de fırtınadan etkilendi

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, balıkçılar da denize açılamadı.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi. Ayrıca Lodos balıkçıların denize açılmasına engel oldu.

Silivri sular altında kaldı

Silivri'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle yürüyüş yolu da deniz analarıyla doldu. Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu da sular altında kaldı.

Teknelerin halatları koptu

Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin halatları ise şiddetli lodos nedeniyle koptu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin güvertelerinin içi sularla doldu.