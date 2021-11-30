Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp müdahale etti.

Başına sert bir cisimle vurulduğu için bayıldığı belirlenen V.Ş., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İfadesine başvurulan yaralı V.Ş., O.K. ve O.A. isimli kişilerle tartıştığını ve başına silahla vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, O.A.'yı evinde gözaltına aldı.

Polis, diğer şüpheli O.K.'nin evine gitti. Polisi fark eden O.K., teslim olmamak için 4 yaşındaki kızı ile 13 yaşındaki oğlu ve eşini bıçakla rehin aldı.

Özel harekat polisleri çağırıldı

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonuçsuz kalırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerine ayrıca özel harekat polisleri çağırıldı.

Ekipler, polis merkezine götürülen O.A.'yı da ikna çalışması için olay yerine getirildi. O.A. ile konuşan O.K.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan özel harekat polisleri, eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

2 çocuk devlet korumasında

Kurtarılan anne ve çocukları ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli emniyete götürüldü.

O.K.'nin 4 çocuğu bulunduğu ve 2'sinin devlet korumasında olduğu, eşinin de 3 aydır kadın sığınma evinde kaldığı ve eve birkaç gün önce döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.