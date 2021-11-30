Erzincan'da trafik ekipleri, yarın başlayacak olan yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği zorunluluğu öncesi denetim yaptı.

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Ekipler, ticari araç sürücülerini kar ve buzlanmaya karşı uyardı ve sürücülere kış lastiğinin önemini anlattı.

Kışın ağır geçtiği Erzincan-Sivas D-100 kara yolunda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en zor geçitler arasında yer alan Sakaltutan ve Kızıldağ'ı kullanacak sürücüleri de uyaran trafik polisleri, araçların lastik durumunu da kontrol etti.

Otobüs ve yük taşıyan araçların lastiklerinin diş derinliğini ölçen ekipler, otomobil sürücülerinin de araçlarında zincir bulundurmasını istedi.