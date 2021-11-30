Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Şişli'de torbacı olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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