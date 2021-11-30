Adana’da Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da bir apartman bahçesinde, 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın silahla vurulmuş bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan firari zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Olay günü, genç kadınla aynı apartmanda ikamet eden 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, 30 yaşındaki T. A. olduğunu belirledikleri firari şüphelinin bir evde saklandığını tespit etti.

Ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu

Eve düzenlenen operasyonla şüpheli T. A. gözaltına alındı. Adreste ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Olay günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Yıldız’ın dini nikâhlı eşi de 2 yıl önce öldürülmüştü

Kentin Yüreğir ilçesinde bir apartmanın bahçesinde emniyet ekipleri tarafından, hareketsiz bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız hayatını kaybetmişti.

Kadına silahla ateş edildiğini belirleyen polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına almış, firari bir zanlıyı da yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Maktulün dini nikâhla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.