Çerkezköy-Kapaklı yolunda seyir eden Süleyman S. idaresindeki otomobil, Çorlu ile Saray arasında yolcu taşımacılığı yapan Turgay Balkan'ın kullandığı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü, otomobildeki Edanur K. ve Mutlu Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan Birsen Y. ve Birgül Ç. yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.