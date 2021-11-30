Tokat'ta tarım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretime başladı.

Hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor

"Tarım Lisesi" olarak da bilinen okulda hem teori hem de pratik eğitim veriliyor. İngilizce tabanlı eğitim verilen lisede, öğrencilerin uluslararası standartlarda tarım bilgisine sahip olmaları hedefleniyor. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin laboratuvarlarını da kullanabilen öğrencilere teknoloji eğitimi de veriliyor.

Akıllı tarım teknoloji eğitimlerinin verildiği laboratuvar sayesinde mezun öğrencilerin kendi tarımsal teknolojilerini oluşturmaları hedefleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, kampüsten yararlanabildiklerini belirterek, "Kampüsün bütün olanaklarından gençlerimiz faydalanmaktadır. Daha liseye geldiklerinden itibaren kampüs içerisinde üniversitenin ayrıcalıklarını yaşıyorlar. Eğitimci olarak üniversiteden hocalarımız katkı sağlıyorlar. Özellikle tarım derslerinde, henüz daha 2 yılımızı tamamlamadan kompost üretim tesisimizi bir dahaki hafta açmış bulunacağız. Çocuklarımız hem burada üretim faaliyetlerinde bulunacaklar hem kazanacaklar hem de AR-GE faaliyetlerini yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklar. Burada fakültelerin laboratuvarlarından faydalanıyoruz. Buradaki öğrencilerimizin yüzde 60 kız öğrenci, bu da çok önemli bir ayrıcalık. Burada öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.