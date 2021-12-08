Olay, ilçeye bağlı Sakargeriş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. D.K., bahçesinde çöp temizliği yapmak için ateş yaktı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ateşten sıçrayan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Giderek büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Fatsa Orman İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yakınlardaki evlere de yaklaşan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından akşam saat 22.30'da söndürülerek kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın sonucu ormanlık alanda zarar oluşurken, ateşi yakan D.K., Fatsa Orman İşletme Şefliğinin çalışması ile dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.