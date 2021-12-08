Adana'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Fatih Anadolu Lisesi yakınındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik ve telekomünikasyon hatlarının da kopmasına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Yolun trafiğe kapanmasına neden olan ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, gazetecilere, gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Millet Bahçesi'ndeki bir ağacın dalının koptuğunu, sabah saatlerinde ise devrilerek yolu kapatan başka bir ağacın ekiplerce kaldırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Samsun ve Tokat'ta da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Boyalıca Mahallesi'nde inşaat halindeki bir bina ile Sondaj Mahallesi'nde bir binanın çatıları uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, çevredeki binalarda da zarara neden oldu. Etkili rüzgar nedeniyle Havza İmam Hatip Lisesi yolunda bir ağaç da yıkıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tokat'ta da etkili olan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri koptu, ağaçlar söküldü. Çatıları zarar gören vatandaşlar onarıma başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada yola devrilen bir ağaç, polis ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.