Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayalıklardan düştü, kendi tüfeğiyle yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban Kadir A., kayalıklardan düşerken ateşlenen tüfeğiyle ağır yaralandı.
Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlamak için Tepebaşı mevkiine giden 17 yaşındaki Kadir A., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Düşmesiyle ateşlenen tüfeğindeki mermi bacağına isabet etti. Yaralı genç, yakınlarını ve 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları şahsı Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalelerden sonra durumu ağırlaşan genç çoban, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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