Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da TAİ CHİ Türkiye Şampiyonası düzenledi. Turnuvaya Diyarbakır’dan Ceylan Opçin, kardeşi Oya Opçin, Hatice ve Yeter Tarhan kardeşler katıldı. Ceylan Opçin, müsabakalar sonucunda Türkiye ikincisi olurken, kardeşi Oya Opçin ise Türkiye üçüncüsü oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Hem ailelerine destek için çalıştılar hem antrenman yaptılar

Tekstil atölyelerinde çalışarak ailelerinin geçimini sağlayan ve boş zamanlarında antrenmanlara katılan Hatice ve Yeter Tarhan kardeşler de turnuvada ayrı ayrı kendi branşlarında Türkiye üçüncüsü olarak başarı elde etti. Türkiye Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü Muhammed Ramazan Şenol, mutlu olduklarını, sporcular ve emeği geçen bütün hocalarıyla gurur duyduklarını söyledi. Şenol, "Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu bölgemizin gençlerine ayrı bir önem veren Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz’e, ilimizin gençlerine verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz" dedi.