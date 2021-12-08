FIVB'nin açıklamasına göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde bulunduğu grubun 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerindeki ilk hafta maçlarına Ankara'da ev sahipliği yapacak.

Başkentteki mücadelede Çin, İtalya, Rusya, Hollanda, Belçika, Sırbistan ve Tayland takımları yer alacak.

Milliler, ikinci haftada 14-19 Haziran'da Brezilya'da karşılaşmalarını oynayacak. Başkent Brasilia'daki mücadelede Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Güney Kore takımları bulunacak.

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki Gruplar ve Ev Sahibi Şehirler Belli Oldu!



https://t.co/6wrVGQ42xu pic.twitter.com/3aehBlWzMu — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) December 8, 2021

Türkiye, üçüncü haftada ise 28 Haziran-3 Temmuz'da Kanada'nın Calgary şehrinde maçlara çıkacak. Millilerin üçüncü hafta grubunun diğer takımları ise Kanada, ABD, Japonya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Sırbistan.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlarda finalleri 13-17 Temmuz 2022'de yapılacak.

Ligde Türkiye'nin yer almadığı erkekler mücadelesi ise 7-12 Haziran'da ilk hafta maçlarıyla başlayıp 20-24 Temmuz tarihlerinde finallerle sona erecek.