Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Cemal Aydın için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski başkanı Cemal Aydın için taziye mesajında futbol camiasına başsağlığı diledi.
"MKE Ankaragücü onursal başkanı Cemal Aydın'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Bir dönem Kulüpler Birliği başkanlığı da yapan Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, dostları, Ankaragücü camiası ve futbol camiasına başsağlığı dilerim."
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