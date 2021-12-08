Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 8 basketbolsever izledi.

Anadolu Efes-Barcelona mücadelesi, ligin geride kalan bölümünde salonda en fazla takip edilen maç olarak kayıtlara geçti.