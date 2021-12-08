Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 150 sporcu grekoromen ve serbest dalda derece yapabilmek için mücadele etti.

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Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, il genelinde dereceye giren sporcuların bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirten İl Güreş Federasyonu Temsilcisi ve Hakkari Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, 2021-2022 okul sporları müsabakalarını gerçekleştirildiklerini söyledi. Özatak, "Daha önce Milli Takım düzeyine kadar çıkarttığımız bazı sporcu öğrencilerimiz var. İnşallah devamını daha güzel şekilde getireceğiz. Müsabakalara 150 kişilik bir katılım oldu. Çocuklarımızın enerjisini spora, sporda da başarıya çevirmeye çalışıyoruz. İlimizin adını çok güzel yerlere taşımayı hedefliyoruz. Ben bu kapsamda bütün katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu'na da başarılar dileyen Özatak, Başkan Eroğlu’nu Hakkari’ye davet etti.